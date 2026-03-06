Lavoro irregolare e mancata sorveglianza sanitaria in azienda | multe per 16mila euro al titolare

Durante un recente intervento dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro sono state scoperte nuove irregolarità in alcune aziende, con particolare attenzione al lavoro irregolare e alla mancata sorveglianza sanitaria. Il titolare di un’impresa è stato sanzionato con multe totali di 16 mila euro. Le verifiche hanno portato alla luce situazioni di non conformità alle norme sul lavoro e sulla tutela della salute dei dipendenti.

Ancora situazioni di lavoro nero sono emerse nel corso di un nuovo controllo effettuato dai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro. L'ispezione ha riguardato questa volta un'azienda agricola di Terracina e al termine degli accertamenti la titolare, una donna di 65 anni del posto, è stata denunciata in stato di libertà. E' emersa infatti la mancata informazione e sorveglianza sulla sicurezza, la mancata sorveglianza sanitaria e l'assenza del Documento di valutazione dei rischi. Nel corso dell'attività ispettiva è stata anche verificata la posizione di tre braccianti indiani, risultati tutti regolarmente presenti sul territorio ma non in regola con le comunicazioni di assunzione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

