Lavori sulla A26 | chiuso per un giorno lo svincolo di Meina

Autostrade per l’Italia hanno annunciato la chiusura dello svincolo di Meina sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, in entrata verso Genova, prevista per il 9 marzo 2026 dalle 7:00 alle 18:00. La chiusura si rende necessaria a causa di lavori di pavimentazione e riguarda esclusivamente lo svincolo di Meina. Durante questo periodo, non sarà possibile entrare in autostrada in quella direzione.

A causa di lavori di pavimentazione, Autostrade per l'Italia ha comunicato la chiusura dello svincolo di Meina in entrata verso Genova sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dalle ore 7:00 del giorno 9 marzo 2026, alle ore 18 del giorno 9 marzo 2026.