Napoli dispositivi di traffico in città per lavori e manifestazioni

Questa mattina a Napoli sono stati messi in atto nuovi dispositivi di traffico. Le strade della città sono state chiuse o deviate a causa di lavori programmati e manifestazioni in corso. La polizia ha già iniziato a dirigere il traffico per evitare intasamenti e mantenere la circolazione fluida. I residenti e i pendolari devono prepararsi a possibili disagi nelle zone interessate.

Sono stati istituiti nuovi dispositivi di traffico a Napoli per lavori che andranno ad interessare diverse strade della città. La Conferenza Permanente dei Servizi per i cantieri stradali e le manifestazioni, ha approvato i dispositivi di traffico relativi ai cantieri che interesseranno le seguenti strade: Il 31012026 per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria della copertura dell'edificio ubicato in via Giuseppe Orsi n. 6, è prevista dalle ore 00:00 alle ore 17:00 la chiusura al traffico veicolare del tratto di salita Arenella compreso tra l'intersezione con via Giuseppe Orsi ed il civico n.

