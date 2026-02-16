A Palermo, nel quartiere Zen 2, il sindaco e la giunta hanno consegnato le chiavi di un nuovo alloggio popolare a una famiglia con sei figli, offrendo loro una casa stabile dopo mesi di incertezza. La famiglia, che viveva in condizioni precarie, ora può contare su un’abitazione più sicura e adatta alle esigenze dei bambini. La consegna si è svolta di fronte a vicini e rappresentanti locali, che hanno assistito all’evento.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le chiavi consegnate alla presenza del sindaco e della giunta. A Palermo, nel quartiere Zen 2, è stato ufficialmente assegnato un alloggio popolare a una famiglia composta da due adulti e sei minori. La consegna delle chiavi è avvenuta alla presenza del sindaco Roberto Lagalla e degli assessori Fabrizio Ferrandelli (Emergenza abitativa), nella foto d’apertura, Brigida Alaimo (Patrimonio e Legalità) e Maurizio Carta (Rigenerazione urbana). L’assegnazione rappresenta un passaggio significativo in un’area spesso al centro del dibattito cittadino sul tema della casa e della legalità. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Alloggio popolare consegnato allo Zen 2: nuova casa per una famiglia con sei figli

Uno stabile allo Zen ha recentemente assegnato una casa popolare a una famiglia di otto persone, inserita regolarmente nella graduatoria per l'emergenza abitativa.

Dopo tre notti di presidio, le chiavi della casa popolare dello Zen sono state consegnate a una nuova famiglia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.