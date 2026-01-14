Segnali di legalità allo Zen assegnata casa popolare a una famiglia di 8 persone
Uno stabile allo Zen ha recentemente assegnato una casa popolare a una famiglia di otto persone, inserita regolarmente nella graduatoria per l'emergenza abitativa. Questo segnale di legalità testimonia l'impegno delle istituzioni nel garantire alloggi dignitosi a chi ne ha bisogno, rispettando le procedure previste dalla normativa vigente. Una soluzione che rappresenta un passo importante nel rispetto delle regole e nel contrasto alle irregolarità nel settore abitativo.
Una nuova casa popolare è stata assegnata stamattina a un nucleo familiare composto da otto persone e regolarmente inserita nella graduatoria per l'emergenza abitativa. L'appartamento che si trova in via Costante Girardengo, nel quartiere Zen, è stato riacquisito grazie alla collaborazione tra il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Casa popolare assegnata a una famiglia rom, i residenti insorgono: "Non vi vogliamo". "Ora hanno paura, valutano la rinuncia"
Leggi anche: Villa Gordiani, casa popolare assegnata a famiglia rom con tre bimbi: militanti di estrema destra non li fanno entrare
Segnali di legalità allo Zen, assegnata casa popolare a una famiglia di 8 persone - Una nuova casa popolare è stata assegnata stamattina a un nucleo familiare composto da otto persone e regolarmente inserita nella graduatoria per l'emergenza abitativa. palermotoday.it
Approvato il bilancio regionale: legalità, trasparenza e comunità al centro delle politiche 2026–2028 Con l’approvazione del bilancio regionale, la Regione Emilia-Romagna conferma un impegno chiaro sul fronte della legalità: rafforzare una cultura civica diffu facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.