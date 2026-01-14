Segnali di legalità allo Zen assegnata casa popolare a una famiglia di 8 persone

Uno stabile allo Zen ha recentemente assegnato una casa popolare a una famiglia di otto persone, inserita regolarmente nella graduatoria per l'emergenza abitativa. Questo segnale di legalità testimonia l'impegno delle istituzioni nel garantire alloggi dignitosi a chi ne ha bisogno, rispettando le procedure previste dalla normativa vigente. Una soluzione che rappresenta un passo importante nel rispetto delle regole e nel contrasto alle irregolarità nel settore abitativo.

Approvato il bilancio regionale: legalità, trasparenza e comunità al centro delle politiche 2026–2028 Con l’approvazione del bilancio regionale, la Regione Emilia-Romagna conferma un impegno chiaro sul fronte della legalità: rafforzare una cultura civica diffu facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.