Lavori di sicurezza idraulica | Magra affidata al Lunense anche la sponda destra

Sono in corso lavori di sicurezza idraulica lungo il Canale Lunense, che ora includono anche la sponda destra del fiume Magra. Sono stati decisi interventi nelle aree di Arcola, Lerici e Vezzano per migliorare la stabilità delle rive e prevenire possibili allagamenti. La decisione riguarda l’estensione delle opere di messa in sicurezza alla sponda opposta rispetto a quella già coinvolta.

Per meglio garantire la sicurezza idraulica del territorio è opportuno valutare l'estensione degli interventi del Canale Lunense anche alla sponda destra del fiume Magra, a Arcola, Lerici e Vezzano. L'ipotesi è emersa nell'incontro svoltosi nella sede del Consorzio tra i vertici politici e tecnici dell'ente e sindaci del comprensorio, con l'obbiettivo di programmare le manutenzioni dei colatori di bonifica, coordinare le competenze lungo il reticolo idrografico, confrontarsi con sul cronoprogramma degli interventi e rafforzare le azioni di prevenzione. L'ipotesi di ampliare alla sponda destra del Magra l'azione del Consorzio sarà oggetto di ulteriori approfondimenti istituzionalii.