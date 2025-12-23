Capanno da pesca sulla sponda destra del deviatore Marecchia completati i lavori di ristrutturazione

Sul lato destro del deviatore Marecchia, è stato completato il rinnovato capanno da pesca. Questo spazio, affacciato sul fiume, ospita un laboratorio sperimentale dedicato alla valorizzazione del patrimonio naturale di Rimini, un luogo di incontro tra scienza e comunità per approfondire la conoscenza dell’ambiente marino e fluviale della zona.

Affacciato sul fiume nasce un laboratorio sperimentale dove la scienza incontra la voglia dei cittadini di approfondire la conoscenza del mare e del patrimonio verde e blu di Rimini. Sono stati completati in questi giorni i lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza del capanno da.

