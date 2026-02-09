Conclusi i lavori di efficientamento energetico dell' istituto Stroffolini

Questa mattina sono stati ufficialmente conclusi i lavori di efficientamento energetico all’Istituto Stroffolini di Casapulla. Gli interventi, finanziati tramite il meccanismo Gse - Conto Termico 2, mirano a ridurre il consumo di energia dell’edificio e a migliorare l’efficienza. Ora l’istituto può contare su un edificio più sostenibile e meno costoso da gestire.

Gli interventi realizzati con risorse per 420mila euro coperte dal Conto Termico 2.0 Completato l’intervento di efficientamento energetico dell'Istituto Stroffolini di via Kennedy a Casapulla, realizzato attraverso il meccanismo di incentivazione Gse - Conto Termico 2.0. L’intervento, fanno sapere dal Comune guidato dal sindaco Ferdinando Bosco, ha riguardato in particolare la sostituzione degli infissi, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio scolastico e garantire maggiore comfort agli ambienti didattici. L’importo complessivo del finanziamento è di circa 420.🔗 Leggi su Casertanews.it

