Lavori all’incrocio delle Caselle Pista ciclabile e nuovi lampioni

La giunta Vadi ha approvato il progetto esecutivo per i lavori all’incrocio delle Caselle, che prevedono la realizzazione di una nuova pista ciclabile e l’installazione di nuovi lampioni lungo la strada. Questi interventi coinvolgono l’area dell’incrocio e sono destinati a migliorare la sicurezza e la fruibilità della zona. I lavori sono stati approvati in linea tecnica e sono pronti per essere avviati.

La giunta Vadi ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo per la riqualificazione dell'area produttiva compresa tra via delle Caselle e Lungarno Guido Reni, un intervento pensato per migliorare il collegamento con il tessuto urbano circostante e incentivare forme di mobilità più sostenibili. L'area interessata si trova nella zona Oltrarno, nella parte sud del territorio comunale, al confine con il Comune di Terranuova Bracciolini. Si tratta di un comparto produttivo che ha conosciuto il proprio sviluppo a partire dagli anni Settanta del Novecento, con la realizzazione della fabbrica dell'Industria Vetraria Valdarnese e di una serie di edifici artigianali, spesso affiancati dalle abitazioni dei proprietari.