Fango e allagamenti dopo rimozione pista ciclabile | Situazione temporanea lavori imminenti

Dopo la rimozione della pista ciclabile di viale Aldo Moro a Brindisi, alcuni residenti segnalano la presenza di allagamenti e zone di acqua stagnante in prossimità dell’area. La situazione, temporanea, deriva probabilmente dai lavori in corso e si prevede che venga risolta con interventi imminenti. Restano monitorati i miglioramenti, nel rispetto delle tempistiche di completamento delle opere previste.

BRINDISI - A seguito della rimozione definitiva della pista ciclabile di viale Aldo Moro per una lunghezza di circa due chilometri, avvenuta a fine ottobre scorso, alcuni cittadini lamentano la formazione di zone di ristagno d'acqua durante le precipitazioni. Una situazione che si aggrava ad ogni.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Lavori in corso a Torre del Lago. Dalla ciclabile fino al sottopasso. E per scongiurare gli allagamentiLavori in corso a Torre del Lago per migliorare la sicurezza e la fruibilità della frazione.

Lavori sulla pista ciclabile, chiusa la provinciale 38 a San Giovanni PersicetoDal 12 al 31 gennaio 2026, la strada provinciale 83 tra via Cento e via Romitta a San Giovanni Persiceto sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Foto e video dei danni causati dal ciclone in Sicilia, Calabria e Sardegna; Allerta meteo in Calabria, vento e mare mosso a Catanzaro; Maracalagonis, salvati due anziani isolati dal fango. Distrutte le strutture a Porto Sa Ruxi; Maltempo, piogge e danni nel sud Italia.

Fango e allagamenti dopo rimozione pista ciclabile: Situazione temporanea, lavori imminentiI cittadini segnalano problemi di ristagno d'acqua dovuti a dislivelli nel manto stradale. L'assessore Elmo spiega le cause dei disagi momentanei e annuncia interventi risolutivi ... brindisireport.it

Foto e video dei danni causati dal ciclone in Sicilia, Calabria e SardegnaSoprattutto nella zona di Catania e Catanzaro le mareggiate provocate dal ciclone hanno creato onde alte e molto intense che si sono abbattute sulla costa invadendo le strade delle città, ... ilpost.it

Sky tg24. . Forti tempeste hanno colpito la California meridionale nel periodo di Natale, con piogge intense che hanno provocato allagamenti improvvisi e colate di fango. A San Bernardino diverse strade sono finite sott’acqua, con auto costrette a procedere tr - facebook.com facebook