Da oggi e per circa un mese, i lavori di manutenzione alla stazione di Porta Garibaldi a Milano comportano variazioni negli orari di alcuni treni notturni. La modifica interessa sia le partenze sia gli arrivi, influenzando le corse che transitano nello scalo. La gestione delle modifiche si rende necessaria per consentire gli interventi di manutenzione senza interrompere completamente il servizio.

Milano, 6 marzo 2026 – Quasi un mese di lavori di manutenzione in stazione a Milano Porta Garibaldi: scatta una serie di modifiche ad alcuni treni nottirni in partenza o in arrivo allo scalo milanese. Il periodo di validità dei provvedimenti va da lunedì 9 marzo a sabato 4 aprile. L’elenco Tutti i treni che subiranno modifiche sono regionali. I cambiamenti sono in vigore in tutti i giorni feriali della settimana. I treni S11 25088 da Milano Porta Garibaldi (p. 23:39) – Seregno (a. 00:11) e 25091 da Seregno (p. 00:19) a Milano Porta Garibaldi (a. 00:51) sono cancellati tra le stazioni di Milano Porta Garibaldi e Seregno. Il treno S6 24685 da Novara (p. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lavori alla stazione di Porta Garibaldi: per un mese modifiche ai treni notturni

Lavori alla stazione di Ciampino: modifiche ai treni Regionali e Intercity dal 3 al 6 gennaio 2026Dal 3 al 6 gennaio 2026, per lavori programmati nella stazione di Ciampino da una società esterna al Gruppo FS, alcuni treni del Regionale di...

Leggi anche: Lavori alla stazione di Frosinone: treni cancellati e modifiche dal 6 all’8 febbraio 2026

Aggiornamenti e notizie su Porta Garibaldi.

Temi più discussi: European Sleeper: Bruxelles - Milano al via dal 9 settembre 2026; La nuova piazza Sigmund Freud a Milano è finalmente realtà; Arriva il nuovo treno notturno Milano-Bruxelles: annunciata la data di partenza; Linee Milano–Domodossola, stop ai treni per lavori: le date e le alternative.

Sono stata violentata alla stazione di Porta Garibaldi: la denuncia di una 18enne a MilanoUna 18enne ha denunciato di essere stata violentata nei pressi della stazione di Porta Garibaldi a Milano. L’abuso si sarebbe consumato nelle prime ore di giovedì 29 gennaio. Leggi tutte le notizie di ... fanpage.it

Cosa sappiamo sul caso della 18enne violentata alla stazione di Porta Garibaldi a Milano: si cerca l’aggressoreUna 18enne ha denunciato di essere stata violentata alla stazione di Porta Garibaldi a Milano. Stando a quanto appreso da Fanpage.it, il presunto responsabile potrebbe essere un clochard che ... fanpage.it

La rete dei treni notte europei si allarga e Milano entra nella nuova rotta per Bruxelles: arriva l’European Sleeper con capolinea a Milano Porta Garibaldi. La prima corsa è stata posticipata al 9 settembre 2026 (inizialmente era il 18 giugno). Collegament - facebook.com facebook

Dentro (dentro!) la stazione di Milano Porta Garibaldi c’è una sala scommesse. Immagino sia per puntare sui ritardi (ovviamente 25’ in partenza, treno sporco da far schifo, eccetera). x.com