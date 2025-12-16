Operazione Eureka maxi sequestro da 18 milioni per tasse evase a otto narcotrafficanti

La Guardia di finanza di Reggio Calabria ha messo a segno un importante sequestro preventivo da circa 18 milioni di euro, smantellando un'organizzazione criminale coinvolta nel traffico internazionale di cocaina e nell'evasione fiscale. L'operazione Eureka ha evidenziato un vasto sistema illecito, contribuendo a contrastare il narcotraffico e le frodi fiscali su larga scala.

