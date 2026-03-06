Goggia delude nella prima discesa in Val di Fassa | Mi sono sentita una giraffa sui pattini Vince Pirovano

Nel primo giorno di competizioni in Val di Fassa, Sofia Goggia non ha raggiunto i risultati sperati nella discesa, commentando di essersi sentita come una giraffa sui pattini. La gara è stata vinta da Pirovano, mentre Goggia ha concluso la prova senza salire sul podio. La giornata ha visto anche altre atlete affrontare difficoltà e sorprese lungo il percorso.

La bergamasca lontanissima dalle prime 10 posizioni e dal podio con 90 centesimi di ritardo dalla connazionale. Sabato altra discesa, domenica il Super G Un venerdì deludente per Sofia Goggia nella prima delle tre gare del weekend della Val di Fassa. La bergamasca ha chiuso la prima delle due discese libere lontanissima dal podio e pure fuori dalla top 10, concludendo la gara con un 17° posto che non può lasciarla soddisfatta, soprattutto venendo dall'ottimo weekend di Soldeu con una vittoria e un podio. La vittoria di giornata è andata ad un'altra azzurra, Laura Pirovano, con un centesimo di vantaggio rispetto alla tedesca Emma Aicher e 29 sulla statunitense Breezy Johnson.