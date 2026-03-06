Laura Pirovano magistrale in Val di Fassa | vince la discesa e sfata in modo fragoroso il suo tabù

Laura Pirovano, sciatrice italiana, ha conquistato una vittoria nella discesa in Val di Fassa, segnando il suo primo successo in Coppa del Mondo. Dopo anni di ottime performance senza aver mai salito il podio, l’atleta ha rotto il digiuno di vittorie. La gara si è svolta nella località trentina, attirando l’attenzione degli appassionati di sci alpino.

Pirovano ha finalmente vinto in Coppa del Mondo. La bravissima sciatrice italiana non era riuscita a salire sul podio in questi anni nonostante una sfilza di splendide prestazioni. In Val di Fassa ha vinto la discesa libera. 🔗 Leggi su Fanpage.it

LIVE Sci alpino, Discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Goggia in bagarre per la coppa, Pirovano sfata il tabù?Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale della prima discesa femminile in programma in Val di Fassa (Italia), valevole per la Coppa del...

E VENNE IL GIORNO! Laura Pirovano ha vinto! Aicher beffata di 0.01 nella discesa in Val di FassaFinalmente Laura Pirovano! Il giorno più atteso è arrivato per la trentina, che nella prima discesa in Val di Fassa centra non solo il primo podio,...

Contenuti utili per approfondire Laura Pirovano.

Temi più discussi: E' una Super Goggia a Soldeu! Ecco la seconda perla in stagione di Sofia, la coppa di specialità è più vicina; Classifica Coppa del Mondo superG: Sofia Goggia scappa via! Il vantaggio a 2 gare dal termine; Sci, Sofia Goggia regina a Soldeu: trionfo in SuperG e leadership consolidata; Sofia Goggia domina il SuperG di Soldeu: 28° successo in carriera e allungo in Coppa.

LIVE Sci alpino, Discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: LAURA PIROVANO CE L’HA FATTA! Grande vittoria dopo 11 top5!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PIROVANO COME BRIGNONE E CUCHE? IL PENSIERO DI PAOLO DE CHIESA 12.31 L'americana Isabella Wright è 28ma a 1.69. oasport.it

Laura Pirovano: Penso di aver messo in campo un po’ tutto, sono contenta della sciataLaura Pirovano è in testa alla prima discesa libera femminile della Val di Fassa, recupero di quella cancellata a Crans Montana, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’azzurra, dopo ... oasport.it

: ` Quarta nella seconda prova cronometrata a 0,31 da Ortlieb, appena alle spalle di Nadia Delago, Laura Pirovano continu - facebook.com facebook

Sofia Goggia vince il superG di Soldeu davanti ad Aicher e Lie, rinsaldando il pettorale rosso. Ottima prova anche delle altre italiane, guidate da Laura Pirovano, Federica Brignone ed Elena Curtoni. Leggi l'articolo: tinyurl.com/ytbhtx6m #wearefisi #fisinews #s x.com