Laura Pirovano, sciatrice trentina di 28 anni, ha ottenuto la sua prima vittoria in Coppa del Mondo nella discesa della Val di Fassa, alla sua 125esima gara in carriera. La atleta ha superato Emma Aicher di un solo centesimo, con Breezy Johnson che si è piazzata terza. La competizione si è svolta sulla pista della valle, attirando numerosi appassionati di sci alpino.

La 28enne trentina beffa per un centesimo Emma Aicher, terza Breezy Johnson VAL DI FASSA - Laura Pirovano, alla gara numero 125 in Coppa del Mondo, centra la sua prima vittoria. La 28enne trentina, fra l'altro mai salita sul podio nel massimo circuito, fa sua la discesa sulla pista La VolatA di Passo San Pellegrino, in Val di Fassa, recupero della gara non completata a gennaio a Crans Montana: 1'21"40 il crono che le ha permesso di stare davanti per appena un centesimo alla tedesca Emma Aicher, argento a Milano-Cortina, con Breezy Johnson, oro mondiale e olimpico in carica nella specialità, terza a 0"29. "Sono al settimo cielo, devo ancora realizzare quello che ho fatto - le parole di Pirovano - Vinco per un centesimo e mi dispiace, ma tante volte è andata male a me e oggi voglio godermela. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Discesa Val di Fassa a Laura Pirovano, prima vittoria in carriera in Coppa

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: LAURA PIROVANO CE L’HA FATTA! Grande vittoria dopo 11 top5!

Laura Pirovano vince discesa Val di Fassa per un centesimo, Goggia lontanaLaura Pirovano ha vinto oggi la discesa libera di Val di Fassa, valida per la coppa del mondo femminile di sci.

LAURA PIROVANO, la prima volta sul podio è dolcissima! Vittoria in Val di Fassa per un centesimo

Altri aggiornamenti su Discesa Val di Fassa a Laura Pirovano....

Temi più discussi: Delago 5/a e Pirovano 6/a nella 1/a prova della discesa in Val di Fassa, Stuhec miglior tempo con salto porta; La Val di Fassa è pronta a vivere la sua seconda volta in Coppa del Mondo: presentato il trittico di velocità su 'La VolatA'; Presentata la Coppa del Mondo in Val di Fassa: dal 6 all’8 marzo due discese e un superG; Sci, discesa libera femminile in Val di Fassa: a che ora e dove vederla in diretta.

LIVE Sci, discesa in Val di Fassa: in testa c'è Laura Pirovano. Male Goggia: undicesimaNel fine settimana Sofia Goggia punta a chiudere la corsa alle due coppe di specialità (discesa e SuperG). Se la seconda appare alla portata (l'azzurra è prima con 420 punti davanti ad Alice Robinson ... gazzetta.it

Discesa libera in Val di Fassa: Pirovano in vetta. Goggia fuori dal podioPirovano trionfa in Val di Fassa: prima vittoria in carriera. Sul podio Aicher e Johnson, Goggia non è nelle prime dieci. ecodibergamo.it

LOLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Discesa PERFETTA di Laura Pirovano in Val di Fassa! È il suo PRIMO PODIO in carriera in Coppa del Mondo di sci alpino… ED È UN TRIONFO ASSURDOOOOOOOOOOOO #ItaliaTeam @Fisiofficial x.com

Sofia Goggia LIVE, discesa in Val di Fassa Coppa del Mondo: segui la gara di sci alpino oggi in diretta - facebook.com facebook