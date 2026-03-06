Laura Pirovano ha la possibilità di conquistare la Coppa del Mondo di discesa femminile, con la classifica ancora aperta a due gare dal termine. La prima delle due competizioni si terrà domani in Val di Fassa, in Italia, mentre l’ultima sarà alle Finali di Lillehammer. La stagione 2025-2026 di sci alpino femminile si avvia alla conclusione con queste ultime prove.

In testa alla classifica di specialità resta la statunitense Lindsey Vonn, infortunata, che comanda a quota 400, ma che domani molto probabilmente perderà la vetta della graduatoria. A soli 14 punti dalla nordamericana, infatti, si trova in seconda posizione la tedesca Emma Aicher, seconda a quota 384. Terza piazza per la vincitrice odierna, Laura Pirovano, che si è issata a soli 64 punti dalla vetta, ma a -50 dalla teutonica. L’azzurra deve stare attenta ad un’altra tedesca, Kira Weidle-Winkelmann, quarta a quota 306, a -94 dalla testa ed a -80 dalla connazionale. Non potranno prendere la testa della classifica domani, invece, la statunitense Breezy Johnson, quinta con 283, l’austriaca Cornelia Huetter, sesta con 264, e Sofia Goggia, settima a quota 254, a -146 da Vonn ed a -130 da Aicher. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Laura Pirovano può vincere la Coppa del Mondo di discesa! La classifica a 2 gare dal termine

Coppa del Mondo sci, a Laura Pirovano la discesa della Val di Fassa: vince per un centesimo(Adnkronos) – La Volata di Passo San Pellegrino battezza la prima, grande vittoria per la trentina Laura Pirovano in Coppa del mondo di sci.

Classifica Coppa del Mondo superG: Sofia Goggia scappa via! Il vantaggio a 2 gare dal termineSofia Goggia ha vinto il secondo superG di Soldeu, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino: dopo aver faticato nell’evento disputato ieri...

Tutti gli aggiornamenti su Laura Pirovano.

Temi più discussi: Goggia torna a vincere in Super G! Aicher si inchina, Pirovano 5ª; Laura Pirovano: Se la pista è rovinata mi manca la fiducia. Quinto posto? Sono sempre lì…; Goggia torna a vincere: trionfo nel Super G di Soldeu. Pirovano e Brignone in Top10; Presentata ad Itas la Coppa del Mondo sci alpino Val di Fassa.

Laura Pirovano vince in Val di Fassa: la prima volta sulla pista di casaGiornata magica per lo sci trentino con il successo della campionessa di Spiazzo. Sulla pista di San Pellegrino una prova perfetta le regala la prima vittoria in Coppa del mondo. Il trionfo arriva dav ... altoadige.it

Laura Pirovano vince la discesa libera in Val di Fassa: Sono al settimo cieloLa trentina conquista in casa la sua prima vittoria in Coppa del Mondo, a un solo centesimo dalla tedesca Aicher ... rainews.it

LAURAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Laura Pirovano conquista la prima vittoria in Coppa del Mondo: l'azzurra vince la discesa libera in Val di Fassa Il podio è completato dalla tedesca Emma Aicher (+0.01) e dalla statunitense Breezy J - facebook.com facebook

Sci: Cdm, Laura Pirovano vince la discesa in Val di Fassa. Per l'azzurra primo podio in carriera, e' in corsa per la Coppa. Goggia indietro. #ANSA x.com