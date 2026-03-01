Classifica Coppa del Mondo superG | Sofia Goggia scappa via! Il vantaggio a 2 gare dal termine

Sofia Goggia ha vinto il secondo superG di Soldeu, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. La sciatrice bergamasca ha dominato la gara sulle nevi di Andorra, conquistando il suo secondo successo stagionale in questa specialità. Dopo aver faticato nel primo evento disputato ieri sui Pirenei, Goggia si è distinta nella seconda prova, aumentando il suo vantaggio nella classifica generale.

Sofia Goggia ha vinto il secondo superG di Soldeu, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino: dopo aver faticato nell’evento disputato ieri sui Pirenei, la fuoriclasse bergamasca ha dettato legge sulle nevi di Andorra e ha conquistato il secondo successo stagionale in questa specialità. L’azzurra è stata magistrale nel terzo settore, dove ha sfruttato un tracciato un po’ più tecnico rispetto al caratteristico piano iniziale, ed è così riuscita a fare la differenza, regolando in maniera perentoria tutte le avversarie. Scesa con il pettorale numero 11, la nostra portacolori ha preceduto di 24 centesimi la tedesca Emma Aicher e di 31 centesimi la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, mentre sono rimaste fuori dal podio la svizzera Corinne Suter (quarta a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sofia Goggia in testa alla Coppa del Mondo di superG! Il vantaggio sulle avversarie e le gare mancantiSofia Goggia svetta in testa alla classifica della Coppa del Mondo di superG dopo la disputa di quattro prove in questa specialità.

Coppa del Mondo, due discese e un superG: è il momento di Sofia GoggiaPrimo weekend dedicato alla velocità per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile.

