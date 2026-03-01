Sofia Goggia a -9 da Federica Brignone | la classifica degli italiani più vincenti nella Coppa del Mondo di sci alpino

Sofia Goggia ha vinto il superG di Soldeu, portando a 28 le sue vittorie in Coppa del Mondo di sci alpino. La gara si è svolta oggi, e l’atleta si trova a nove punti di distanza da Federica Brignone nella classifica degli italiani più vincenti in questa competizione. La classifica aggiornata mostra le posizioni delle due sciatrici più competitive in questo momento.

Sofia Goggia ha vinto il superG di Soldeu e ha così conquistato il suo 28mo successo in carriera nella Coppa del Mondo di sci alpino: sale il contatore delle affermazioni nel massimo circuito internazionale itinerante per la fuoriclasse bergamasca, che nel corso di questa annata agonistica si era imposta nel superG di Val d’Isere prima di Natale e che oggi è tornata a ruggire sulle nevi andorrane. L’azzurra è salita sul gradino più alto del podio al termine di diciannove discese libere e di nove superG, rinforzando la seconda posizione nella classifica delle italiane più vincenti in Coppa del Mondo. La 33enne ha distanziato ulteriormente due leggende come Deborah Compagnoni (16 sigilli) e Isolde Kostner (15), accorciando il distacco da Federica Brignone, che svetta in maniera perentoria con 37 vittorie nel massimo circuito. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sofia Goggia e Federica Brignone: le regine italiane della Coppa del Mondo di sci alpinoLa vittoria nel superG di Soldeu rappresenta un traguardo fondamentale nella carriera di Sofia Goggia, consolidando ulteriormente il suo status tra...

