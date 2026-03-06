L'asteroide killer di città 2024 YR4 non colpirà la Luna lo conferma la NASA | perché è un'ottima notizia
La NASA ha annunciato che l'asteroide chiamato 2024 YR4 non si avvicinerà alla Luna il 22 dicembre 2032. Si tratta di un corpo celeste che era stato monitorato per possibili rischi di collisione, ma le ultime analisi hanno escluso questa possibilità. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo alle caratteristiche o alla provenienza dell'asteroide.
L'agenzia aerospaziale statunitense ha confermato che l'asteroide 2024 YR4 non colpirà la Luna il 22 dicembre 2032. In precedenza era stata calcolata una probabilità di impatto del 4,3%. Il sasso spaziale, con un diametro di circa 60 metri, in precedenza era stato anche il più pericoloso a minacciare la Terra. Ecco perché è un'ottima notizia la mancata collisione contro la Luna. 🔗 Leggi su Fanpage.it
L’asteroide 2024 YR4 può colpire la Luna nel 2032: nuovo studio rileva le conseguenze. Rischi anche per la TerraL'asteroide 2024 YR4 ha il 4,3% di probabilità di colpire la Luna il 22 dicembre del 2032.
Il ritorno dell’asteroide YR4: potrebbe colpire la Luna nel 2032 (e l’esplosione si vedrà dall’Italia)Il monitoraggio dello spazio non si ferma mai e, proprio in queste ore, l’attenzione della comunità scientifica è fissa su un ospite inatteso.
Una raccolta di contenuti su L 8217 asteroide killer di città 2024....
Discussioni sull' argomento Un asteroide sfiorerà la Terra: il passaggio avverrà stasera; Stasera un asteroide grande come un autobus passerà vicino alla Terra: 2026 DX6 scoperto una settimana fa.
Orbita più precisa per 2024 YR4: esclusa la collisione con la LunaNuovi dati su uno degli asteroidi più delicati e in avvicinamento alla Terra sembrano tranquillizzare la NASA e anche tutti noi. Si tratta di 2024 YR4, un corpo roccioso che, secondo i calcoli, avrebb ... hdblog.it
Asteroide verso la Luna? NASA smentisce il rischioGrazie ai dati del James Webb Space Telescope, gli esperti hanno escluso ogni rischio di impatto lunare dell'asteroide 2024 YR4 previsto per il 22 dicembre 2032. msn.com
Asteroide rischiava di colpire la Luna: la nuova scoperta cambia tutto - facebook.com facebook
Mare al chiaro di luna. Shoda Koho, 1930 x.com