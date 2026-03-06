L'asteroide killer di città 2024 YR4 non colpirà la Luna lo conferma la NASA | perché è un'ottima notizia

La NASA ha annunciato che l'asteroide chiamato 2024 YR4 non si avvicinerà alla Luna il 22 dicembre 2032. Si tratta di un corpo celeste che era stato monitorato per possibili rischi di collisione, ma le ultime analisi hanno escluso questa possibilità. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo alle caratteristiche o alla provenienza dell'asteroide.