L'asteroide 2024 YR4 può colpire la Luna nel 2032 | nuovo studio rileva le conseguenze Rischi anche per la Terra

L'asteroide 2024 YR4 potrebbe colpire la Luna nel 2032. Gli scienziati hanno calcolato che c’è una probabilità del 4,3% che il corpo spaziale finisca contro il satellite naturale il 22 dicembre di quell’anno. Un nuovo studio spiega quali potrebbero essere le conseguenze di un impatto, anche se al momento non ci sono certezze che si realizzi.

Approfondimenti su 2024 YR4

Il monitoraggio dello spazio ha recentemente focalizzato l’attenzione su YR4, un asteroide che potrebbe avvicinarsi alla Luna nel 2032.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su 2024 YR4

Argomenti discussi: La NASA conferma che un asteroide si sta avvicinando sempre di più alla Terra: gli scienziati avvertono dei danni che potrebbe causare; Stelle cadenti su Venere: scoperto possibile sciame meteorico generato da asteroidi.

L'asteroide 2024 YR4 non sarà un problema per la Terra: probabilità d'impatto ridotta allo 0,004%Come avevamo avuto modo di scrivere in passato, con l'arrivo di nuovi dati le probabilità d'impatto con la Terra dell'asteroide 2024 YR4 si sono ridotte decisamente, rendendo questo oggetto non più ... hwupgrade.it

Asteroide 2024 YR4, nuovi dati di Esa e Nasa: La Luna è più a rischio impatto. Per la Terra probabilità vicine a zeroRoma, 22 febbraio 2025 - L'asteroide 2024 YR4 non colpirà la Terra. Da un possibile disastro planetario si è passati a zero rischi in sole 24 ore, infatti nuove osservazioni e nuovi calcoli hanno ... quotidiano.net

Se un asteroide colpisce la Luna nel 2032, i detriti potrebbero raggiungere la Terra: lo scenario degli scienziati Un nuovo studio suggerisce che un asteroide in rotta verso la Luna potrebbe impattare il nostro satellite nel 2032, generando una nube di detriti ab - facebook.com facebook