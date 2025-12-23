Il ritorno dell’asteroide YR4 | potrebbe colpire la Luna nel 2032 e l’esplosione si vedrà dall’Italia

Il monitoraggio dello spazio ha recentemente focalizzato l’attenzione su YR4, un asteroide che potrebbe avvicinarsi alla Luna nel 2032. Gli studi in corso valutano i rischi di un possibile impatto e le conseguenze di un’esplosione, visibile anche dall’Italia. Questa attenzione continua testimonia l’importanza di un’osservazione costante per comprendere meglio i corpi celesti e le eventuali minacce provenienti dallo spazio.

Il monitoraggio dello spazio non si ferma mai e, proprio in queste ore, l'attenzione della comunità scientifica è fissa su un ospite inatteso. L'asteroide 2024 YR4, un corpo roccioso con un diametro di circa 60 metri (paragonabile a un piccolo palazzo), è tornato a far discutere. Sebbene i calcoli iniziali abbiano fortunatamente rimosso il rischio di uno scontro con la Terra (a un certo punto non si parlava d'altro), è emerso un nuovo, spettacolare quanto inquietante scenario: una possibile collisione con la Luna il 22 dicembre 2032. Gli scienziati stimano che la probabilità di un impatto lunare sia attualmente intorno al 4 percento.

