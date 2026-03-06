Dal 12 febbraio al 2 marzo, nella sala espositiva del Palazzo dei Priori a Colle di Val d’Elsa, si è tenuta una mostra intitolata

A Colle di Val d’Elsa, dal 12 febbraio al 2 marzo, è stata aperta nella sala espositiva del Palazzo dei Priori una mostra dal titolo insolito: "L’arte in discarica". L’autore delle opere in esposizione è Giuseppe Ciani, che abbiamo avuto il piacere di incontrare. Attraverso la tecnica della fotocomposizione, l’artista ha rappresentato delle discariche e delle zone degradate delle città e vi ha inserito figure tratte da quadri famosi, cercando un equilibrio tra bellezza e bruttezza. Ad esempio troviamo la Gioconda coperta dai rifiuti, le danzatrici di Matisse che sprofondano nell’immondizia, la Venere di Botticelli che appare in una strada tra cassonetti e rifiuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’arte può trasmettere messaggi. Ci chiama tutti a dare una mano!

