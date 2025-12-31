Parla Zampa Pd | Il Pd è mutilato Renzi può dare una mano per parlare a riformisti e moderati

Il partito Democratico ha perso parte delle sue radici e delle sue culture politiche originarie, secondo quanto affermato da Parla Zampa. Egli sottolinea come il Pd sia stato

"Negli anni il Pd è stato mutilato di culture politiche importantissime. Quelle che ne hanno determinato la nascita", dice al Foglio.

Un altro Pd è possibile. Parla Picierno, vicepresidente dell'Europarlamento - "Risposta necessaria e tempestiva a Trump e a Putin".

Zampa e l'analisi post voto: "Torniamo a discutere, era quello il Dna del Pd" - Un'iniziativa rivolta al passato invece che al futuro e non realmente discussa dentro al partito".

