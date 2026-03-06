L’Aquila l’inchiesta sulle microcamere nascoste in un condominio | spiati 47 inquilini

In un condominio dell’Aquila, un’indagine riguarda l’installazione di microcamere nascoste nei bagni di alcuni appartamenti. Finora, sono 47 gli inquilini coinvolti che risultano essere stati spiati in modo illecito. L’inchiesta, partita lo scorso ottobre, si concentra sulla presenza di dispositivi di sorveglianza nascosti all’interno di alcune unità abitative affittate a famiglie e studenti.

Prosegue l’inchiesta sulle microcamere nascoste nei bagni di alcuni appartamenti dell’Aquila, affittati a famiglie e studenti, avviata lo scorso ottobre. Gli sviluppi di indagine hanno fatto emergere che le riprese non risalgono soltanto al 2022, come inizialmente ipotizzato, ma potrebbero partire già dal 2019. Tre anni in più, con un aumento significativo delle vittime, ora salite a 47. Al centro dell’indagine c’è un uomo di 56 anni, residente a L’Aquila, accusato di interferenze illecite nella vita privata e di diffusione di materiale sessualmente esplicito. Le microcamere erano state installate di nascosto tra specchi, lampadari e lavatrici. 🔗 Leggi su Open.online

