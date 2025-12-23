Tetto di un condominio in fiamme | paura per cinque inquilini

Lunedì 22 dicembre 2025, a Riobianco, si è verificato un incendio che ha interessato il tetto di un condominio, suscitando preoccupazione tra gli abitanti. L'incidente ha coinvolto cinque inquilini, che sono stati coinvolti nelle operazioni di emergenza. La situazione è stata gestita dalle autorità competenti, mentre le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento.

È stato un pomeriggio di apprensione quello di lunedì 22 dicembre 2025 per alcuni abitanti di Riobianco dove il tetto di un condominio ha preso improvvisamente fuoco.La chiamata al numero unico di emergenza 112 è arrivata poco prima delle 16.45 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di.

Canna fumaria prende fuoco, tetto distrutto, cinque intossicati a Rio Bianco - Ingenti i danni alla casa, un edificio composto da due appartamenti di cui uno risulta attualmente inagibile. rainews.it

