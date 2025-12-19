Attenzione alle telecamere nascoste ma non solo | i trucchi degli esperti per accorgersi se si viene spiati in hotel o nella casa in affitto

Rilevatori di radiofrequenze tascabili, vpn, controllo modello Mission: Impossible per telecamere nascoste e raggi infrarossi. È diventato virale nelle scorse ore un articolo di Wired dove vengono elencati alcuni accorgimenti per proteggere la propria privacy quando si è in hotel, in un bed and breakfast o in un Airbnb. Nel pezzo viene ricordato che un tempo si temevano effrazioni e furti di oggetti (non che il timore sia tramontato ndr), mentre oggi le minacce arrivano dal fronte informatico e dalla sorveglianza illegale e nascosta. Nelle reti wi-fi pubbliche, per evitare intromissioni non gradite per intercettare il traffico dell’utente sdraiato nel suo letto di hotel intento a diteggiare password e dati finanziari sensibili, viene consigliato di ricorrere ad una virtual private network (vpn), “una soluzione software che consente di crittografare il proprio traffico internet di qualsiasi dispositivo, rendendolo illeggibile agli hacker e ai criminali informatici che tentano di intercettarlo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Attenzione alle telecamere nascoste ma non solo: i trucchi degli esperti per accorgersi se si viene spiati in hotel o nella casa in affitto Leggi anche: L’Aquila, inquilini spiati con telecamere nascoste in bagni e camere Leggi anche: Telecamere nascoste in 12 appartamenti all’Aquila: studenti e famiglie spiati nei bagni e nelle camere La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Telecamere nascoste? Come proteggere la propria privacy in hotel, b&b e Airbnb - Ecco una serie di consigli per difendersi da minacce informatiche e dispositivi di sorveglianza illegali ... wired.it

Attenzione in hotel e Airbnb: come scovare telecamere nascoste e proteggere i tuoi dati - Con l'aumento dei rischi per la privacy in hotel e b&b, esperti raccomandano vigilanza su camere e reti WiFi e l'uso di VPN. tech.everyeye.it

Perché gli aerei hanno delle telecamere nascoste (e il segreto per individuarle) - Sapete che a bordo degli aerei ci sono delle telecamere nascoste? fanpage.it

Sviluppati tre percorsi per favorire il presidio e l’attività di coesione sociale. Telecamere fuori da scuola, attenzione alle famiglie e mediatori culturali in loco: tutti i dettagli - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.