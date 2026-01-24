Rebus centrosinistra Capecchi allo scoperto Parte l’appello civico | Sono a disposizione

In vista delle prossime amministrative a Pistoia, Giovanni Capecchi, professore universitario, si presenta come primo candidato ufficiale del centrosinistra. Con un appello civico, Capecchi si mette a disposizione per contribuire alla scelta del candidato sindaco, segnando un passo importante nel percorso politico locale. Questa fase rappresenta un momento di confronto e riflessione per le forze del centro-sinistra in vista delle elezioni comunali.

Pistoia, 24 gennaio 2026 – Il primo nome che affiora ufficialmente nella competizione per il candidato sindaco del campo largo è quello di Giovanni Capecchi, professore universitario. Era presente giovedì al Nursery Campus, nella serata organizzata dal Partito Democratico e dall’area progressista. Non è intervenuto, ma ha seguito tutti gli interventi. Poi una lettera diffusa ieri, inviata alla stampa e allo stesso Capecchi, ha aperto con decisione questo scenario. La firmano cento persone che si augurano una candidatura civica di Giovanni Capecchi nell’alveo del centrosinistra. Il professore, lo ricordiamo, è stato assessore alla cultura della seconda giunta Berti, all’epoca era iscritto ai Verdi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Tante anime nel centrosinistra. Tre le strade ancora aperte. Gioffredi, Capecchi e MannelliIl centrosinistra si trova a un crocevia importante, con tre possibili candidati – Gioffredi, Capecchi e Mannelli – ancora in corsa.

