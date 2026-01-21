Piteo in ascesa Fasano prende quota Ipotesi Oltremarini | pronte tre civiche a sostegno
A Gallipoli, la scena politica si sviluppa con l’ascesa di Piteo e l’interesse di Fasano, mentre si ipotizza un sostegno civico da parte di Oltremarini. Tony Piteo, ex vicesindaco, rafforza la propria posizione nel centrosinistra, puntando a consolidare una squadra pronta a guidare il futuro amministrativo della città, in continuità con l’attuale amministrazione e con un'attenzione particolare alle dinamiche locali.
GALLIPOLI – Si rafforza e torna in forte ascesa la posizione dell’ex vicesindaco Tony Piteo nell’ambito della compagine del centrosinistra gallipolino per porre le basi nella costruzione della compagine pronta a prendere il testimone dell’amministrazione uscente del neo eletto consigliere.🔗 Leggi su Lecceprima.it
