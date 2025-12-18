Urbanistica rigenerazione sostenibile | piano Ance Caserta da 18 milioni di euro

Il piano Ance Caserta da 18 milioni di euro segna un passo importante verso una rigenerazione urbana sostenibile. Interventi mirati interesseranno le aree adiacenti alla Reggia di Caserta e l’asse ferroviario dismesso, puntando a valorizzare il territorio e promuovere uno sviluppo armonioso. Un progetto che coniuga innovazione e rispetto per il patrimonio storico, contribuendo a riqualificare il paesaggio urbano e favorire un futuro più sostenibile.

Un piano da 18 milioni di euro per la rigenerazione sostenibile delle aree adiacenti a Reggia di Caserta e l'asse ferroviario dismesso. Lo ha presentato la rete di Ance Caserta, illustrando i principali punti della strategia d'azione dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili e il bando presentato per la rigenerazione sostenibile delle aree adiacenti la Reggia di Caserta. Nel corso dei lavori è stato illustrato il progetto che Ance Caserta ha presentato alla manifestazione di interesse nell'ambito del PR Campania FESR 2021-2027 – Programmi di Rigenerazione Integrata Urbana Sostenibile (Prius), finalizzata alla fase di ascolto e partecipazione del territorio e alla redazione del Dos della città di Caserta.

