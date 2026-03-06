L’allenatore La carica di Tomei per la rincorsa | Adesso vogliamo vincerle tutte

L’allenatore ha dichiarato che la squadra è determinata a vincere tutte le partite rimanenti, mentre in città cresce l’entusiasmo tra i tifosi. Nonostante ciò, il tecnico invita alla calma e a mantenere i piedi ben saldi a terra, sottolineando l’importanza di concentrarsi sui prossimi impegni senza lasciarsi travolgere dall’entusiasmo del momento.

In città l'entusiasmo adesso è alle stelle, ma il tecnico Tomei predica calma e piedi per terra. La vittoria sulla Samb ha indubbiamente caricato l'ambiente, ma le attenzioni ora andranno focalizzate sul big match di lunedì sera contro il Ravenna che costituirà uno snodo fondamentale per il cammino del Picchio. "Era una partita particolare che si sarebbe giocata sui nervi – il commento dell'allenatore –. Il primo tempo l'abbiamo gestita in maniera più lineare possibile, poi nella ripresa col passare dei minuti le energie sarebbero scese e noi, che siamo bravi nel palleggio, avremmo avuto delle situazioni importanti. Faccio i complimenti ai ragazzi, mi è piaciuta molto l'interpretazione e la maturità che hanno avuto.

Le parole dell’allenatore. Tomei carica i suoi: "Alziamo il livello»Le premesse delle ore precedenti sono proprio quelle di un duello faccia a faccia senza esclusione di colpi.

