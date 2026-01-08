Serie D Prato D’Orsi carica la truppa biancazzurra | Proviamo a vincerle tutte | conta la mentalità

Il tecnico del Prato, D’Orsi, ha sottolineato l’importanza della vittoria a Orvieto, evidenziando come questa trasferta rappresenti un passo avanti nella stagione. Con un focus sulla mentalità e sulla continuità, il mister invita la squadra a puntare a vincere tutte le partite rimanenti, mantenendo alta la concentrazione e l’impegno, per consolidare la posizione in Serie D.

"Quella a Orvieto è stata una vittoria importante. Specie perché arrivata in trasferta, dove nel girone d'andata abbiamo faticato di più, almeno a livello di risultati. E poi c'è da sottolineare il modo in cui ci siamo presi i tre punti: su un campo che non esaltava le nostre qualità e rimontando lo svantaggio iniziale. La squadra ha mostrato un grande atteggiamento". E' passato ormai qualche giorno dal successo - il primo nel 2026 e nel girone di ritorno - del Prato contro l' Orvietana. Eppure l'entusiasmo nel gruppo biancazzurro è ancora tanto, come si evince dalle parole pronunciate da Francesco D'Orsi.

