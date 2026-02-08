Le parole dell’allenatore Tomei carica i suoi | Alziamo il livello

L’allenatore Tomei non fa giri di parole. In vista della partita, chiede ai suoi di alzare il livello e di scendere in campo senza paura. Le ore che precedono il fischio d’inizio sono fitte di tensione, e il clima tra le due squadre si fa sempre più acceso. La sfida si avvicina, e tutti aspettano di vedere chi avrà la meglio in questa battaglia senza esclusione di colpi.

Le premesse delle ore precedenti sono proprio quelle di un duello faccia a faccia senza esclusione di colpi. Ascoli e Pineto si preparano alla sfida odierna che metterà in palio tre punti davvero importanti per entrambe. Il Picchio di Tomei adesso non vuole affatto fermarsi dopo i due successi di fila che hanno ridato pieno slancio. "Affronteremo una squadra ben consolidata – dichiara il tecnico bianconero –, lavorano insieme da tanto e anche se cambiano interpreti hanno un gruppo storico. Stanno facendo bene e sono quarti in classifica. Sarà come sempre una partita dura. L'importante è continuare ad alzare il livello, poi ogni gara ha una storia a sé.

Arezzo si prepara a mettere in campo la squadra per la partita che può portarla più vicina alla Serie B.

