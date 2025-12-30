Manovra Bordignon Forum Famiglie | Legge di Bilancio primo passo ora servono politiche strutturali più generose a favore delle famiglie

Manovra, Bordignon (Forum Famiglie): “La Legge di Bilancio 2026 è un primo passo, ma sono necessarie politiche più strutturali e sostegni più generosi per le famiglie. Il Forum delle Associazioni Familiari sottolinea l'importanza di interventi che migliorino il potere d'acquisto e garantiscano un sostegno duraturo alle famiglie italiane.”

“Il Forum delle Associazioni Familiari accoglie con soddisfazione l'approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2026, che rappresenta un segnale concreto di attenzione verso le famiglie, che tuttavia si trovano con un portafoglio dal potere d'acquisto sempre più esiguo. Nel complesso rileviamo elementi positivi e, allo stesso tempo, riteniamo fondamentale che a queste misure seguano maggiori investimenti e politiche strutturali, stabili e di lungo periodo, in grado di incidere in modo più significativo e duraturo sulla qualità della vita delle famiglie italiane. Un'occasione persa riguarda, invece, la nostra proposta di legare il taglio Irpef in base ai figli a carico, perché sarebbe stato un paradigma dirompente in ottica di rilancio della natalità”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Manovra, Bordignon (Forum Famiglie): “Legge di Bilancio primo passo, ora servono politiche strutturali più generose a favore delle famiglie” Leggi anche: Legge di Bilancio 2026: più soldi per famiglie, sanità e imprese. Meloni: «Manovra seria e concreta» Leggi anche: Affido, Bordignon (Forum Famiglie): “Soddisfatti per apertura Giorgetti su aumento fondi” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Manovra. Bordignon, Forum Associazioni Familiari: No a gioco d'azzardo occorre tutelare giovani, minori e famiglie”; Milano, bilancio del comune oltre i 4 mld €, 1,7 mild € per le opere pubbliche, 50 mln € in più per l'obiettivo zero case sfitte. Manovra, Bordignon (Forum Famiglie): “Legge di Bilancio primo passo, ora servono politiche strutturali più generose a favore delle famiglie” - “Il Forum delle Associazioni Familiari accoglie con soddisfazione l’approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2026, che rappresenta ... iltempo.it

Legge di bilancio 2026: Bordignon (Forum famiglie), “primo passo, ora servono politiche strutturali più generose, stabili e di lungo periodo a favore delle famiglie” - "Accogliamo con soddisfazione l’approvazione definitiva della Legge di bilancio 2026, che rappresenta un segnale concreto di attenzione verso le famiglie, che tuttavia si trovano con un portafoglio da ... agensir.it

Manovra. Adriano Bordignon, Pres. Forum Associazioni Familiari: “No a ‘Win for Italia Team’ occorre tutelare giovani, minori e famiglie” - “L’introduzione del nuovo gioco d’azzardo ‘Win for Italia Team’, prevista nella Manovra 2026, desta in noi una forte e profonda preoccupazione. meridiananotizie.it

Siamo molto soddisfatti dell’approvazione della manovra di bilancio per il 2026. Abbiamo tutelato gli interessi di famiglie e imprese, con una particolare attenzione al ceto medio. Taglio dell’Irpef e più soldi in busta paga per oltre 14 milioni di lavoratori, stipendi - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.