Con il concerto di Capodanno torna la raccolta fondi per sostenere le spese scolastiche delle famiglie in difficoltà
Il concerto di Capodanno, in programma l’1 gennaio alle 11.30 al teatro Alighieri nell’ambito della rassegna Christmas Soul, vedrà l’esibizione di Marquis Dolford & The Capital Gospel Group da Washington DC. Durante l’evento si svolgerà una raccolta fondi per sostenere le spese scolastiche delle famiglie in difficoltà, contribuendo a garantire un’istruzione inclusiva e accessibile a tutti i bambini.
