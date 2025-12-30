Con il concerto di Capodanno torna la raccolta fondi per sostenere le spese scolastiche delle famiglie in difficoltà

Il concerto di Capodanno, in programma l’1 gennaio alle 11.30 al teatro Alighieri nell’ambito della rassegna Christmas Soul, vedrà l’esibizione di Marquis Dolford & The Capital Gospel Group da Washington DC. Durante l’evento si svolgerà una raccolta fondi per sostenere le spese scolastiche delle famiglie in difficoltà, contribuendo a garantire un’istruzione inclusiva e accessibile a tutti i bambini.

In occasione del concerto di Capodanno dell’1 gennaio alle 11.30 al teatro Alighieri, nell’ambito della rassegna Christmas Soul e nel quale si esibirà Marquis Dolford & The Capital Gospel Group da Washington Dc, è in programma la raccolta fondi a sostegno del progetto “Tutti i bambini e le. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

