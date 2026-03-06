L' airone in difficoltà nel Lambro salvato dai vigili del fuoco

Un airone in difficoltà è stato soccorso dai vigili del fuoco nel fiume Lambro. L’uccello, visibilmente stanco, non riusciva a uscire dall’acqua e ha richiesto intervento. I pompieri sono intervenuti per aiutare l’animale e garantirne la sicurezza. Il salvataggio si è concluso con successo, lasciando l’airone libero di volare nuovamente.

I vigili del fuoco sono stati i suoi angeli. L'airone era stremato e non riusciva a uscire dall'acqua. Solo grazie al tempestivo e professionale intervento dei pompieri di Monza l'animale è stato recuperato e salvato. È successo nella mattinata di venerdì 6 marzo quando, intorno alle 9.30, le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute nel Parco di Monza, lungo il Lambro. Avevano un compito un po' diverso dall'usuale: dovevano salvare un airone che si trovava in una situazione di seria difficoltà. Era nell'acqua, non riusciva a uscire, ed era ormai stremato dalla fatica. Sul posto l'autopompa serbatoio, il carro SAF (Speleo Alpino Fluviale).