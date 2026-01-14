Scuola toscana commissariata per gli accorpamenti Tagliaferri | Situazione lineare nessuno si accorgerà di nulla

La Regione Toscana si trova attualmente sotto procedura di commissariamento per gli accorpamenti scolastici. Secondo il commissario Tagliaferri, la gestione della situazione è stata resa più chiara e semplice, e non dovrebbe creare disagi o evidenti cambiamenti per le scuole e le comunità locali. La situazione, dal punto di vista amministrativo, risulta essere stabile e senza particolari criticità.

"La situazione in Toscana forse è la più lineare, se così mi posso esprimere da un punto di vista amministrativo", fra quelle delle Regioni 'commissariate' dal Governo in materia di dimensionamento scolastico. Lo ha affermato Luciano Tagliaferri, direttore dell'Ufficio scolastico regionale della Toscana e ora commissario straordinario per la Toscana, a proposito dei 16 accorpamenti previsti. Tagliaferri è stato a Roma per una riunione col ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e i colleghi delle regioni in questione L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

