Spid di Poste Italiane diventa a pagamento dal 2026 | cosa cambia per gli utenti

Dal 1° gennaio 2026, il servizio SPID di Poste Italiane passerà da gratuito a a pagamento. Questa modifica riguarda tutti gli utenti che utilizzano il servizio, con eventuali variazioni nelle modalità di accesso e nei costi associati. È importante essere informati sui cambiamenti per pianificare eventuali aggiornamenti o alternative, considerando l'importanza di SPID per l'accesso ai servizi online della pubblica amministrazione.

La fine della gratuità del servizio. Dal 1° gennaio 2026 il servizio Spid di Poste Italiane non è più completamente gratuito. Sul sito ufficiale di Poste è stata infatti pubblicata la comunicazione di modifica unilaterale del contratto, che introduce un canone annuale per l'utilizzo dell'identità digitale. Costi e modalità di rinnovo. La funzionalità di accesso allo Spid resta gratuita per il primo anno dall'attivazione, fatta eccezione per eventuali costi legati alla modalità di identificazione scelta. Terminato il primo anno, il servizio si rinnova automaticamente con un costo di 6 euro l'anno.

