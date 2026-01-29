Il business del giardinaggio diventa social | Vigorplant affida all' agenzia forlivese la nuova strategia digitale
Vigorplant cambia volto sul web. L’azienda, leader in Italia nella produzione di terricci, ha deciso di affidare a un’agenzia forlivese la gestione della sua nuova strategia digitale. Ora punta tutto sui social per raggiungere clienti di ogni tipo, dall’hobbista al professionista. La transizione verso il digitale segna un passo importante per il brand, che vuole rafforzare la propria presenza online e coinvolgere di più chi ama il verde.
Vigorplant, azienda di riferimento in Italia nella produzione di terricci per il giardinaggio sia hobbistico che professionale, rinnova la propria presenza sul web. La società ha affidato all'agenzia creativa digitale Jump l'incarico di ridefinire la strategia di comunicazione sui social network.🔗 Leggi su Forlitoday.it
