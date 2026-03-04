Lagarde alla Johns Hopkins Collettivi di nuovo in piazza

Domani, la presidente della Banca centrale europea sarà ospite dell’Università Johns Hopkins, dove terrà un intervento. Nel frattempo, alcuni collettivi hanno deciso di scendere di nuovo in piazza per manifestare. La presenza di Lagarde all’ateneo è prevista nel pomeriggio, mentre le proteste si sono svolte nelle ore precedenti. La situazione si sviluppa nel centro della città, con alcuni momenti di tensione.

La presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, sarà domani sotto le Due Torri ospite dell’Università Johns Hopkins. E i collettivi hanno già pronto per lei "il premio per lo smantellamento dell’Europa" e lanciano una contestazione in piazza Verdi alle 17, proprio un’ora prima dell’evento a cui la presidente della Bce prenderà parte. L’ateneo americano di via Andreatta, infatti, ha invitato Lagarde al ‘Robert A. Mundell global risk memorial mecture’, appuntamento dedicato ai grandi temi dell’economia internazionale e della stabilità finanziaria globale. Una presenza non gradita da diverse realtà collettive e sindacali cittadine, a partire da Luna che dà appuntamento in zona universitaria in segno di protesta "contro i re del nostro tempo, contro la gabbia della nazione e la guerra – si legge nel comunicato –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lagarde alla Johns Hopkins. Collettivi di nuovo in piazza Al fianco degli iraniani. I collettivi scendono in piazzaScende in piazza "dalla parte del popolo iraniano" il collettivo Hamsaye, recentemente formato da alcuni giovani per essere vicino ai persiani che... Giovedì collettivi, sindacati e partiti in piazza per l'autonomia in Venezuela e per Trentini liberoDai centri sociali ai coordinamenti studenteschi; dal Laboratorio Pandora al Partito Democratico. Contenuti utili per approfondire Johns Hopkins Temi più discussi: Christine Lagarde a Bologna il 4 marzo: la presidente Bce ospite della Johns Hopkins; Lagarde alla Johns Hopkins. Collettivi di nuovo in piazza; Christine Lagarde a Bologna il 5 marzo: la presidente Bce ospite della Johns Hopkins; Proseguono le trimestrali, settimana decisiva per le liste per il Cda di Mps e Banco Bpm. Christine Lagarde a Bologna il 5 marzo: la presidente Bce ospite della Johns Hopkinsa numero uno della Banca Centrale Europea terrà la Robert A. Mundell Global Risk Memorial Lecture alla Johns Hopkins Sais Europe. Appuntamento mercoledì alle 18 sotto le Due Torri ... bolognatoday.it Christine Lagarde ospite a Bologna: dove e quandoLa presidente della Banca Centrale Europea mercoledì all’Università Johns Hopkins per l’evento dedicato al premio Nobel Robert Mundell ... msn.com Christine Lagarde a Bologna il 5 marzo: la presidente Bce ospite della Johns Hopkins x.com La presidente della Banca Centrale Europea mercoledì all’Università Johns Hopkins per l’evento dedicato al premio Nobel Robert Mundell facebook