Christine Lagarde oggi alla Johns Hopkins di Bologna | la protesta di collettivi Labas e sindacati

Oggi alle 18, Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, sarà ospite dell’università Johns Hopkins di Bologna. Prima dell’evento, si sono svolte proteste da parte di collettivi, del Labas e di alcuni sindacati, che hanno manifestato nelle vicinanze dell’ateneo. La giornata si svolge con la presenza di queste diverse forze di protesta e la partecipazione della presidente della Bce.

Bologna, 5 marzo 2026 – Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea sarà oggi, alle 18, ospite dell’università Johns Hopkins di Bologna. A destra Christine Lagarde e a sinistra il volantino dei collettivi sul presidio di protesta in piazza Verdi contro la presidente Bce La visita romana di Christine Lagarde Arriverà da Roma dove questa mattina è stata ricevuta in Campidoglio: qui, accompagnata dal Governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, ha incontrato il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, per poi visitare i Musei Capitolini, sempre accompagnata da Panetta. Nel corso della visita romana, l'immancabile affaccio dal balcone del Palazzo Senatorio, studio del primo cittadino della Capitale, con la vista, unica, sui Fori romani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Christine Lagarde oggi alla Johns Hopkins di Bologna: la protesta di collettivi, Labas e sindacati Lagarde alla Johns Hopkins. Collettivi di nuovo in piazzaLa presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, sarà domani sotto le Due Torri ospite dell’Università Johns Hopkins. Christine Lagarde ospite a Bologna: dove e quandoBologna, 28 febbraio 2026 – Christine Lagarde sarà a Bologna la prossima settimana. Tutto quello che riguarda Christine Lagarde. Temi più discussi: Christine Lagarde a Bologna il 5 marzo: la presidente Bce ospite della Johns Hopkins; Lagarde: Inflazione sotto controllo. Sto adempiendo al mandato, e i mercati se ne accorgono; A Christine Lagarde 140mila euro dalla Bri nel 2025, nonostante divieto per staff Bce. La replica: per lei codice diverso; Il rosso della Bce e la vittoria di Lagarde: L’inflazione è sconfitta. Christine Lagarde a Bologna il 5 marzo: la presidente Bce ospite della Johns Hopkinsa numero uno della Banca Centrale Europea terrà la Robert A. Mundell Global Risk Memorial Lecture alla Johns Hopkins Sais Europe. Appuntamento mercoledì alle 18 sotto le Due Torri ... bolognatoday.it Lagarde verso l’addio anticipato alla BCE aumenta l’incertezza politicaDimissioni anticipate di Christine Lagarde e rischi per la BCE La presidente della BCE Christine Lagarde potrebbe lasciare l’incarico già all’inizio d ... assodigitale.it Lo scorso 26 febbraio, nella Commissione per i problemi economici e monetari (ECON) del Parlamento europeo a Bruxelles, la Presidente della Banca Centrale Europea (BCE), Christine Lagarde, ha aperto il primo confronto monetario dell’anno, nel cosiddett - facebook.com facebook Christine Lagarde a Bologna il 5 marzo: la presidente Bce ospite della Johns Hopkins x.com