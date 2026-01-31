Questa mattina è arrivata la conferma: gli agenti dell’Ice non faranno più controlli sulla migrazione. Al loro posto, ci saranno solo referenti specializzati nelle investigazioni, senza alcuna autorità sul territorio. La decisione ha scatenato proteste tra i membri dell’agenzia, che da sempre si sono occupati di queste operazioni. Ora si aspetta di capire se questa svolta cambierà davvero qualcosa nelle modalità di gestione dell’immigrazione in Italia.

Nessun agente dell'Ice sarà impegnato nei controlli sulla migrazione, ma ci saranno soltanto referenti specializzati nelle investigazioni, privi di alcuna attribuzione sul territorio. Questi professionisti, tra l'altro, potranno consultare soltanto banche dati americane e il loro ruolo sarà di supporto, non di azione. Ecco perché quando la sinistra dice che ai prossimi giochi di Milano-Cortina si possa replicare quanto accaduto a Minneapolis racconta l'ennesima “balla”. In Italia, infatti, ci saranno soltanto gli esperti dell'Homeland Security Investigation, ovvero il braccio non operativo della nota agenzia statunitense. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'Ice e le balle della sinistra: quell'accordo ratificato da Renzi con la firma del ministro Orlando

Da marzo 2015, l’Hsi, la sezione investigativa dell’Ice, lavora con l’Italia senza mai aver fatto operazioni di polizia nel nostro Paese.

Il governo di Matteo Renzi e il presidente Giorgio Napolitano hanno firmato nel 2014 un accordo tra Italia e Stati Uniti per combattere criminalità e terrorismo.

