Vissi d’arte | un nuovo modo di raccontare la lirica

Il podcast sta rivoluzionando il modo di avvicinarsi alla lirica. In Italia, sempre più persone scelgono di ascoltare i podcast, con circa 12 milioni di italiani che lo hanno fatto nell’ultimo mese. Un pubblico giovane e ampio che preferisce questo formato per scoprire e conoscere l’opera teatrale e la musica classica.

Il podcasting si conferma uno dei linguaggi più efficaci per raggiungere le nuove generazioni. In Italia quasi un cittadino su tre ascolta podcast regolarmente e il 39% ne ha fruito nell’ultimo mese, pari a circa 12 milioni di persone. Generazione Z e Millennials guidano questa tendenza, attratti.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Approfondimenti su Vissi d arte Il racconto di «Chet Baker: Vissi d’Arte, Vissi d’Amore», a Montegabbione (TR), attraverso il libro di Francesco Cataldo Verrina e la musica del Baker Street Trio Nasce “Vissi d’arte”, il podcast che avvicina il pubblico all’opera Nasce “Vissi d’arte”, il nuovo podcast che porta l’opera tra le persone. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Vissi d arte Argomenti discussi: Diva, spargi in terra quella pace la danza di Maria Callas su arie d’opera; Nuove voci per riscoprire l’opera italiana; Al via la Festa della Candelora sulle ali della lirica; A Roma la mostra Esteban Vicente. Il pittore della realtà, Instituto Cervantes. 'Vissi d’arte', il podcast che porta l’opera dietro le quinteLa Fondazione Ugo e Olga Levi lancia su Spotify una serie in sette episodi per raccontare la lirica attraverso storie, voci e retroscena, parlando soprattutto alle nuove generazioni. msn.com Vissi d’arte: i dipinti del cuore. Le tele di artisti molto speciali esposte a Bicchio fino a PasquaLa sala d’animazione della residenza assistita delle Barbantine ospita una mostra particolare. Un percorso d’amore: le opere sono state infatti realizzate dagli ospiti guidati dalle animatrici. lanazione.it La Fondazione Ugo e Olga Levi onlus, centro di studi musicali di Venezia, lancia su Spotify il podcast "Vissi d'arte": una collana di 7 episodi per scoprire tutto quello che c’è da sapere sul mondo della lirica prima di andare a teatro. Storie, backstage, passioni e - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.