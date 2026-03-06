La Volta Buona vola negli ascolti | sempre più vicina a Uomini e Donne

La Volta Buona sta ottenendo ottimi ascolti e si avvicina sempre di più a Uomini e Donne. Il programma, condotto dal primo, registra numeri crescenti nelle sue puntate e attrae un pubblico più ampio rispetto alle scorse stagioni. La trasmissione continua a proporre storie e protagonisti che catturano l’attenzione degli spettatori, consolidando la sua posizione nel palinsesto televisivo.

La Volta Buona sta vivendo una stagione particolarmente brillante. Il programma del primo pomeriggio di Rai1, una delle fasce orarie più difficili e competitive della televisione italiana, sta ottenendo risultati sempre più importanti negli ascolti, avvicinandosi come non mai alla storica leadership di Canale 5. Il talk show condotto da Caterina Balivo ha registrato una crescita costante nel corso dei mesi. Dopo aver consolidato il proprio pubblico durante la settimana del Festival di Sanremo, grazie anche alla trasferta in Liguria, la trasmissione ha continuato a rafforzare la propria posizione. L’effetto dei temi caldi e dei casi mediatici. Tra gli elementi che hanno contribuito a questo successo c’è anche l’attenzione verso temi e personaggi molto discussi. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

Aldo Cazzullo stronca Sal Da Vinci: Canzone da matrimonio della camorra/ E’ polemica a La Volta Buona!Aldo Cazzullo non si è risparmiato nel giudicare in maniera negativa la vittoria di Sal Da Vinci a Sanremo 2026: dibattito a La Volta Buona. ilsussidiario.net

La Volta Buona, lacrime di Valeria Marini diventano viraliLa Volta Buona, il talk show condotto da Caterina Balivo su Rai1, continua a sorprendere. Il programma ha recentemente registrato ascolti che non si vedevano da tempo nel primo pomeriggio della rete, ... quilink.it

Valeria Marini in lacrime nel salottino de La volta buona di Caterina Balivo La battuta, sul palco di Sanremo 2026, di Nino Frassica ha colpito molto la showgirl. L'inaspettato retroscena - facebook.com facebook

Nel pomeriggio di #Rai1, la seconda parte de "La volta buona" ha raggiunto un pubblico di 1 milione 734 mila spettatori e il 19,8% di share. #AscoltiTv x.com