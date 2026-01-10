Nella serata di venerdì 9 gennaio 2026, i dati di audience mostrano variazioni significative per alcuni programmi.

Nella serata di ieri, venerdì 9 gennaio 2026, Tali e Quali su Rai1 ha raccolto 2.640.000 spettatori pari al 16,35% di share dalle 21:43 alle 00:11. Su Canale5, dopo la breve anteprima di Gira La Ruota dei Campioni durata 5 minuti (4.493.000 – 21,65%), la prima parte de La Ruota dei Campioni ha conquistato 5.292.000 spettatori con il 25,52% dalle 20:48 alle 22:26, mentre la seconda parte, Atto Finale, ha totalizzato 4.106.000 spettatori con il 24,33% dalle 22:29 alle 23:25. Su Rai2, Togo – Una grande amicizia ha intrattenuto 757.000 spettatori (4,07%), mentre su Italia1 il film Harry Potter e il principe mezzosangue ha raccolto 1. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Ascolti TV Total Audience | Venerdì 9 Gennaio 2026. La Forza di una Donna vola a +80K, Uomini e Donne +79K

