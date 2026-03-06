LA VOLTA BUONA AD UN PASSO DA UOMINI E DONNE | LA CURVA FA IMPAZZIRE LA RAI

La trasmissione La Volta Buona sta attraversando un momento di grande successo, con ascolti record nel primo pomeriggio di Rai1. La curva di ascolto è cresciuta significativamente, portando il programma a essere più vicino alle performance di Canale 5. La fascia oraria più difficile della tv italiana si conferma tra le più seguite, attirando un pubblico sempre più numeroso.

La Volta Buona vive una stagione d’oro. Il primo pomeriggio di Rai1, la fascia più complicata e frammentata della tv italiana, è in stato di grazia e mai così vicino a quello di Canale 5. Il talk show condotto da Caterina Balivo, dopo una crescita costante e un consolidamento durante la settimana del Festival di Sanremo, premiato dalla trasferta in Liguria, ha messo a segno l’ennesimo colpaccio. Prima il caso Valeria Marini che da giorni monopolizza web e social e ora una nuova impresa certificata dagli curva degli ascolti che vede la linea blu di Rai1 portarsi ad un passo da quello grigia di Canale 5. Non c’è stato il sorpasso su Uomini e Donne, un evento che andrebbe oltre l’immaginazione, per ora almeno, ma un costante avvicinamento. 🔗 Leggi su Bubinoblog

Vittorio Brumotti debutta in Rai: prima volta a La Volta BuonaPer la prima volta dopo diversi anni di presenza fissa sulle reti Mediaset, Vittorio Brumotti approda negli studi Rai.

La Volta Buona, lacrime di Valeria Marini diventano viraliLa Volta Buona, il talk show condotto da Caterina Balivo su Rai1, continua a sorprendere. Il programma ha recentemente registrato ascolti che non si vedevano da tempo nel primo pomeriggio della rete, ... quilink.it

Gelo in studio a 'La Volta Buona': cosa è successo davvero nella puntata del 4 MarzoA La Volta Buona si discute la discussa vittoria a Sanremo, tra dure critiche al brano e accuse di pregiudizi geografici. serial.everyeye.it

Valeria Marini in lacrime nel salottino de La volta buona di Caterina Balivo La battuta, sul palco di Sanremo 2026, di Nino Frassica ha colpito molto la showgirl. L'inaspettato retroscena - facebook.com facebook

Nel pomeriggio di #Rai1, la seconda parte de "La volta buona" ha raggiunto un pubblico di 1 milione 734 mila spettatori e il 19,8% di share. #AscoltiTv x.com