Papa La ricchezza della terra è nelle mani di pochi

ROMA (ITALPRESS) – “La ricchezza della terra è nelle mani di pochi, pochissimi, sempre più concentrata – ingiustamente – nelle mani di chi spesso non vuole ascoltare il gemito della terra e dei poveri. Dio ha destinato a tutti i beni del creato, perchè tutti ne partecipino. Il nostro compito è generare, non derubare. Eppure, nella fede il dolore della terra e dei poveri è quello di un parto. Dio genera sempre, Dio crea ancora, e noi possiamo generare con Lui, nella speranza. La storia è nelle mani di Dio e di chi spera in Lui. Non c'è solo chi ruba, c'è soprattutto chi genera”. Così Papa Leone XIV nella catechesi dell'udienza giubilare che si è svolta stamattina in Vaticano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

