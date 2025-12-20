Papa La ricchezza della terra è nelle mani di pochi
ROMA (ITALPRESS) – “La ricchezza della terra è nelle mani di pochi, pochissimi, sempre più concentrata – ingiustamente – nelle mani di chi spesso non vuole ascoltare il gemito della terra e dei poveri. Dio ha destinato a tutti i beni del creato, perchè tutti ne partecipino. Il nostro compito è generare, non derubare. Eppure, nella fede il dolore della terra e dei poveri è quello di un parto. Dio genera sempre, Dio crea ancora, e noi possiamo generare con Lui, nella speranza. La storia è nelle mani di Dio e di chi spera in Lui. Non c'è solo chi ruba, c'è soprattutto chi genera”. Così Papa Leone XIV nella catechesi dell'udienza giubilare che si è svolta stamattina in Vaticano. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Papa Leone XIV chiude il Giubileo e denuncia le ingiustizie: “Ricchezza della terra nelle mani di pochissimi”
Leggi anche: Papa Leone XIV: IA sia un bene per tutti, non un potere nelle mani di pochi
Papa “La ricchezza della terra è nelle mani di pochi” - ROMA (ITALPRESS) – “La ricchezza della terra è nelle mani di pochi, pochissimi, sempre più concentrata – ingiustamente – ... iltempo.it
Papa a San Pietro: “Finisce il Giubileo, non la speranza. Ricchezza della terra nelle mani di pochi” - Il Pontefice, sorridente, ha salutato i presenti e ha scambiato qualche parola in spagnolo (con una coppia di futuri sposi) e in inglese con altri ... msn.com
Papa Leone: «I potenti non ascoltano il grido dei poveri, la ricchezza della terra nelle mani di pochi» - Celebrata l’ultima udienza giubilare del sabato e annunciato il primo Concistoro, nelle parole del Papa il grido dolore per le diseguaglianze ... famigliacristiana.it
Papa: ricchezza nelle mani di pochissimi, che non ascoltano il gemito della terra e dei poveri
Il Papa: "La ricchezza è ingiustamente concentrata, Dio ha destinato beni a tutti". Papa Leone in piazza San Pietro per l'ultima udienza del Giubileo. #ANSA - facebook.com facebook
Il Papa: "La ricchezza è ingiustamente concentrata, Dio ha destinato beni a tutti". Papa Leone in piazza San Pietro per l'ultima udienza del Giubileo. #ANSA x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.