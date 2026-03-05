Balistreri e l’ex lo sfogo | Ennesimo sconto di pena

Un uomo ha ottenuto uno sconto di pena e dovrà scontare tre anni di carcere. Durante questo periodo, è stato latitante dopo essere fuggito dai domiciliari. La sua ex partner ha commentato lo sviluppo, evidenziando che si tratta di un ulteriore sconto rispetto alle precedenti condanne. La vicenda riguarda un procedimento legale in cui sono state adottate diverse misure giudiziarie.

"Tre anni per vederlo in carcere. Tre anni in cui è stato latitante dopo essere scappato dai domiciliari. E oggi l’ennesimo sconto di pena: 5 anni e 6 mesi (in realtà 5 anni e 9 mesi in appello, rispetto alla condanna in primo grado a 6 anni e 3 mesi, ndr). Nella scorsa udienza ha avuto anche il coraggio di leggere una lettera di scuse, a questa udienza invece aveva trovato dei testimoni per difenderlo. Ma dove sono stati questi testimoni prima? Ci vuole coraggio, lo stesso coraggio che lui ha a picchiare le donne". È lo sfogo affidato ai social di Chiara Balistreri, la 23enne bolognese che nel novembre del 2024 denunciò su TikTok le violenze subite dall’ex fidanzato, il 24enne romeno Gabriel Costantin. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

