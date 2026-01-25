Dopo la vittoria contro il Pisa, Lautaro Martinez si prende un momento di relax, dedicandosi a riordinare la propria collezione di trofei. La scena, condivisa sui social dalla moglie, mostra un lato più intimo e quotidiano del calciatore, lontano dal campo. Un'occasione per apprezzare la sua vita personale oltre alle vittorie sportive.

Inter News 24 Lautaro Martinez si riposa in una domenica senza impegni e spolvera la bacheca dei trofei: il momento condiviso dalla moglie sui social. Dopo il roboante successo di venerdì contro il Pisa, che ha consolidato la fuga nerazzurra, per gli uomini di Cristian Chivu è tempo di un meritato riposo. In attesa degli scontri diretti che vedranno impegnate le quattro inseguitrici, il gruppo si è concesso un weekend in famiglia. Tuttavia, per Lautaro Martinez, la parola «relax» assume un significato tutto suo. Un video pubblicato su Instagram dalla moglie, Augustina Gandolfo, ha mostrato il capitano dell’Inter in una veste inedita ma decisamente coerente con il suo spirito indomito: piumino catturapolvere in pugno e massima concentrazione nelle faccende domestiche. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro Martinez si rilassa dopo la vittoria con il Pisa e… spolvera la sua sua bacheca dei trofei: la moglie lo pizzica così sui social

Leggi anche: Pisa Inter, Chivu felice per la vittoria. Poi dice la sua su Lautaro Martinez

Oppini sottolinea il peso della vittoria di Pisa: «Partita sporca che pesa e non poco». La sua analisi sui social dopo il match di ieri seraOppini evidenzia l’importanza dei tre punti ottenuti a Pisa, definendo la partita “sporca” e sottolineando il suo peso.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Lautaro rompe il silenzio e si ritrova in linea con Marotta: Stagione dell’Inter comunque positivaLautaro Martinez ha rotto il silenzio che durava dallo scorso 31 maggio, giorno della disfatta dell’Inter in Champions League. E lo ha fatto dall’altra parte del mondo arrivando nel ritiro ... fanpage.it

Che si voglia o meno, l'Inter ha un reparto offensivo straordinario - Lautaro Martinez 16 gol, 4 assist - Marcus Thuram 11 gol, 4 assist - Pio Esposito 5 gol, 6 assist - Ange-Yoan Bonny 6 gol, 6 assist - facebook.com facebook

Inter 25/26, i quattro attaccanti fin qui: - Lautaro Martinez 16 gol, 4 assist - Marcus Thuram 11 gol, 4 assist - Pio Esposito 5 gol, 6 assist - Ange-Yoan Bonny 6 gol, 6 assist 38 gol e 20 assist, reparto straordinario. x.com