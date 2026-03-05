Un piccolo tifoso rossoblù ha scritto al Bologna una lettera in cui invita la squadra a giocare con il cuore, e la missiva è stata appesa nella bacheca di Casteldebole. La squadra ha attraversato un periodo difficile e si cerca di trovare una svolta per invertire la rotta. La lettera rappresenta un messaggio diretto e sincero rivolto ai giocatori.

Bologna, 5 marzo 2026 – Serviva una scossa alla stagione del Bologna. Per interrompere un periodo negativo, per tornare a rincorrere alcuni degli obiettivi di un’annata finora da montagne russe e per riportare l’equilibrio tra Casteldebole e il Dall’Ara. Una scossa che c’è stata, numeri alla mano, con cinque vittorie consecutive tra campionato ed Europa League che sono valse gli ottavi della competizione europea e l’auspicio che quell’Europa si possa inseguire ancora grazie al piazzamento in Serie A. Una scossa appunto che ha cercato di dare nel suo piccolo, in tutti i sensi, un tifoso speciale di nome Ettore che con una lettera ha voluto a suo modo spiegare alla squadra di Vincenzo Italiano che nonostante le sconfitte lui era lì a sperare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ettore scrive al Bologna: “Giocate con il cuore”, la lettera dei piccolo tifoso rossoblù in bacheca a Casteldebole

