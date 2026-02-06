Al via la nuova rassegna culturale della banca si parte con il volume Lascia che la felicità ti accada di Ana Maria Sepe e Anna De Simone
Questa mattina, la banca Bcc Romagnolo ha ufficialmente aperto la sua nuova rassegna culturale. Si parte con il volume
A inaugurare la rassegna Bcc Book Club, il nuovo progetto culturale promosso da Bcc Romagnolo, sabato 21 febbraio, alle ore 16.30, alla sala Cacciaguerra di Bcc Romagnolo sarà presentazione del libro “Lascia che la felicità accada. Lezioni di educazione emotiva per imparare a vivere e a viversi.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
